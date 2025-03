Lourdes Batista Silva morre aos 59 anos em Jacareí

Morreu nesta terça-feira (25), aos 59 anos, Lourdes Batista Silva. Nascida em 9 de setembro de 1965, Lourdes era conhecida por familiares e amigos por sua generosidade e alegria.

As últimas homenagens acontecem nesta quarta-feira (26), na Sala Milão do velório Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no centro de Jacareí.