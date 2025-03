VÍDEO: Ex-jogador Régis Pitbull é preso após agressão a vizinho

O ex-jogador de futebol Régis Pitbull, conhecido por suas passagens por Corinthians e Vasco, foi preso na manhã desta terça-feira (25) após agredir um vizinho de 69 anos dentro do elevador de um prédio no bairro de Pirituba, em São Paulo. O caso foi registrado como lesão corporal grave no 33º DP.

Segundo relatos, a briga começou após o vizinho, que é subsíndico do condomínio, repreender Pitbull por chutar a porta do elevador. O ex-atleta, de 48 anos, reagiu com violência, desferindo uma cabeçada e dois socos, resultando na perda de três dentes da vítima. As cenas foram registradas e consideradas fortes pelas autoridades.