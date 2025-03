VÍDEO: Homem enfrenta correnteza para resgatar gatinho em rio

Um morador de Ripan, no centro do Peru, realizou um resgate arriscado no último sábado (22) ao salvar um gato preso em uma pedra no meio de um rio com forte correnteza. O felino, que chamava atenção com seus miados desesperados, estava ilhado quando o homem decidiu intervir.

Usando uma corda como medida de segurança e auxiliado por amigos que observavam da margem, o herói improvisado entrou nas águas turbulentas. Com cuidado e determinação, conseguiu alcançar o animal e trazê-lo em segurança para a margem, sob os aplausos dos espectadores.