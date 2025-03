Pai diz que jogou o filho de 5 anos da ponte para se vingar da ex

Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira (25) após arremessar o próprio filho, de 5 anos, da ponte sobre o rio Vacacaí, em São Gabriel (RS), em um crime premeditado para se vingar da ex-companheira. A criança morreu no local após a queda. O suspeito, Thiago Ricardo Ferreira Felber, que se entregou à Brigada Militar após o ato, foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade e passa por exames no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a motivação do crime seria uma retaliação contra a mãe da criança, que mora em Novo Hamburgo. Minutos antes da tragédia, o homem teria ligado para a ex-mulher avisando que jogaria o menino da ponte. A mulher acionou as autoridades de São Gabriel, mas não foi possível impedir a ação.