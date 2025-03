VÍDEO: Motoboy tem celular roubado em movimento em rodovia

Um motoboy foi vítima de um roubo ousado na Rodovia Anhanguera no último fim de semana. Flavio Brotas Pereira viajava no sentido Capital quando dois criminosos em outra motocicleta se aproximaram e arrancaram seu celular do suporte enquanto ambos estavam em movimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O momento foi registrado pela câmera acoplada no capacete da vítima, que mostra a ação rápida dos assaltantes. Flavio não sofreu ferimentos físicos, mas perdeu o aparelho celular.