'Minha filha gritava por ajuda', diz mãe de Agatha 

Uma tragédia abalou Jacareí nesta semana. Agatha Ayme Bagoto Ferreira, de apenas 21 anos, e seu filho, que se chamaria Yuri, morreram durante o processo de parto no Hospital São Francisco de Assis. A jovem, grávida de 41 semanas, chegou à unidade com dores, mas, segundo o relato da mãe, Lucimari Ferreira, houve negligência médica e demora no atendimento.

O caso gerou comoção nas redes sociais e motivou a abertura de uma investigação policial. A Prefeitura de Jacareí, responsável pelo convênio com o hospital para atendimentos via SUS, informou que acionou o Comitê de Avaliação de Óbito Materno e Infantil para apurar os fatos.