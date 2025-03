‘Perdemos um guerreiro’; adeus a seu Zé Augusto, de Jacareí

Jacareí perdeu nesta última segunda-feira (24), apos 76 anos, o senhor José Augusto da Silva, que foi sepultado nesta terça (25), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio. E deixará saudades, além de um grande vazio entre amigos e parentes.

Ao menos, deixará um legado de honestidade e carisma. "Perdemos mais um guerreiro, o Boa Vista está em luto , que Deus ilumine sua passagem meu amigo", escreveu Agnaldo Machado, amigo de seu José, nas redes sociais.