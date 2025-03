Aos 5 anos, Théo morre após ser jogado de ponte pelo próprio pai

A polícia identificou o menino de 5 anos que morreu após ter sido jogado de uma ponte pelo próprio pai nesta terça-feira (25), em São Gabriel (RS). Trata-se de Théo Ricardo Ferreira Felber, que morava com a mãe no Vale dos Sinos, e passava alguns dias ao na casa do pai.

De acordo com a polícia, o pai jogou o próprio filho, de apenas 5 anos, de cima de uma ponte. A criança caiu sobre pedras e morreu.

