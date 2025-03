Após sumir, musa do OnlyFans volta com braços e pernas quebrados

Maria Kovalchuk, de 20 anos, modelo ucraniana conhecida por seu perfil na plataforma OnlyFans, foi localizada gravemente ferida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última quarta-feira (19). Ela estava desaparecida desde o dia 9 de março, quando familiares acionaram as autoridades locais. As informações são da revista US Weekly.

Kovalchuk foi encontrada à margem de uma rodovia em Dubai com fraturas nas pernas e na coluna vertebral. Após o resgate, foi internada em um hospital e submetida a três cirurgias, mas segue em estado de saúde delicado, segundo relatos de sua mãe à imprensa internacional.