Adeus, Maria: adolescente grávida é morta dentro de casa

Maria Victória Rodrigues dos Santos, de 15 anos, foi encontrada morta dentro de casa na cidade de Itaueira, interior do Piauí, nesta segunda-feira (24). A Polícia Civil (PC) investiga as circunstâncias do caso, que chocou a comunidade local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da jovem foi quem a encontrou sem vida no quarto da residência, em meio a sinais de violência. Vizinhos relataram ter ouvido os gritos da mulher e, ao entrar no imóvel, confirmaram a morte da adolescente, que apresentava ferimentos com sangramento.