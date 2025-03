Chupão no pescoço pode causar AVC? Casos raros alertam para risco

Um gesto comum em relacionamentos íntimos, o "chupão" no pescoço, pode esconder riscos graves à saúde. Embora raros, casos médicos registrados em diferentes países associam a sucção intensa na região a danos na artéria carótida — principal via de transporte de sangue do coração ao cérebro —, podendo levar à formação de coágulos e, em situações extremas, a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A dissecção da artéria carótida, lesão causada por pressão excessiva durante o ato, pode desencadear um coágulo que, ao se desprender, bloqueia o fluxo sanguíneo cerebral. Um exemplo ocorreu na Nova Zelândia: uma mulher de 44 anos teve perda de força e mobilidade no braço direito horas após receber um chupão. Exames confirmaram um AVC ligado ao trauma no pescoço. Na Dinamarca, outro caso semelhante foi registrado: uma paciente de 35 anos sofreu um AVC 12 horas após o contato, com diagnóstico apontando a mesma causa.