Mulher acusada de matar a filha é linchada, mas ossos eram de cão

Uma mulher de 27 anos, identificada como Yara Paulino da Silva, foi morta a golpes de ripa e machado no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco (AC), nesta segunda-feira (24). O linchamento ocorreu após rumores de que ela teria assassinado a própria filha, um bebê de dois meses. A Polícia Civil (PC) investiga o caso e informou que os supostos restos mortais da criança encontrados na região são, na verdade, de um animal.

De acordo com relatos de moradores, integrantes de uma facção criminosa invadiram a casa da vítima e a agrediram até a morte, após circular nas redes sociais a informação de que um corpo infantil havia sido localizado em uma área de mata do conjunto. A versão, no entanto, foi desmentida pelo Instituto Médico Legal (IML), que atestou: os fragmentos encontrados pertenciam a um cachorro.