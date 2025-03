Operação Impacto: ação da PM movimenta ruas de São José

A Polícia Militar realizou nesta terça-feira (25) a Operação Impacto – Jubileu de Prata do 46º BPM-I, em comemoração aos 25 anos do batalhão responsável pelo policiamento das zonas Sul e Leste de São José dos Campos, além das cidades de Caçapava e Jambeiro. A mobilização teve início às 14h, na Praça Wilson Rocha de Siqueira, no Parque Industrial.

A operação contou com um grande aparato, envolvendo não apenas o efetivo do próprio 46º BPM-I — incluindo as Companhias Territoriais e a Força Tática —, mas também unidades especializadas como Rota, Rocam, Baep, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, além do helicóptero Águia da Base de Aviação de São José dos Campos. Órgãos de apoio como a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura também participaram da ação.