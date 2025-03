VÍDEO: Ladrões aplicam mata-leão em mulher com criança

Um assalto violento foi registrado no domingo (23) no bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Dois criminosos atacaram uma mulher de 41 anos que estava com uma criança na rua do Ouro, uma das mais movimentadas do local.

As imagens de segurança mostram o momento em que a vítima, ao pegar o celular da bolsa para entrar em um apartamento na esquina da rua Monte Sião, é surpreendida pelos assaltantes. Um deles aplica um mata-leão tão forte que derruba a mulher na calçada, enquanto o outro rouba o aparelho que havia caído no chão. Apavorada, a mulher consegue segurar a criança no colo e sai do local.