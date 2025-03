Campos do Jordão passa a aplicar multas com auxílio de câmeras

Desde a última segunda-feira (24), Campos do Jordão tem utilizado do sistema de videomonitoramento para autuar infrações de trânsito. Embora a medida tenha entrado oficialmente em vigor, os primeiros 15 dias serão destinados a um período de adaptação, com foco em orientação e conscientização dos motoristas.

A nova diretriz faz parte da ampliação das atividades do Centro de Operações Integradas e tem como principal objetivo reforçar a segurança viária, inibir práticas irregulares e promover o cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro.