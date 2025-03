Professora flagra criança de 7 anos com cocaína dentro da escola

Uma professora de uma escola municipal em Frei Inocêncio, na região do Rio Doce (MG), encontrou nove porções de cocaína com um estudante de 7 anos durante as aulas nesta segunda-feira (24). A droga estava dentro de um saco plástico em posse da criança. O caso resultou na prisão do tio do menor, de 23 anos, que confessou ser o responsável pelo material apreendido.

Segundo a Polícia Militar (PM), a educadora notou o saco com a substância durante a aula e comunicou imediatamente a direção da instituição. A escola acionou o Conselho Tutelar e as autoridades policiais. Ao chegarem ao local, os militares iniciaram as investigações e entraram em contato com a mãe da criança, de 25 anos, que autorizou o acesso à residência da família.