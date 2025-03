Mulher mata o próprio bebê de dois meses e é linchada até a morte

Uma mulher, de 27 anos, identificada como Yara Paulino da Silva, foi linchada até a morte por moradores no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, no Acre. O caso ocorreu na segunda-feira (24). A mulher teria matado a própria filha, um bebê de apenas dois meses de vida, e abandonado o corpo em uma área de mata, o que teria motivado a violência contra ela.

O corpo da bebê foi encontrado por populares dentro de um saco de ração na quadra 5E, na rua Balão Barros. Testemunhas afirmam que a criança estava morta há pelo menos 15 dias.