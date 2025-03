Nova manobra impede votação sobre o Conselho da Igualdade Racial

Dessa vez, aproveitando-se do fato de ser o líder do atual prefeito, Sérgio Victor (Novo), Barreto solicitou o adiamento da votação por quatro sessões.

Uma nova manobra do vereador Alberto Barreto (PRD) impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (25) o projeto do ex-prefeito José Saud (PP) que cria o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

O pedido gerou críticas de outros vereadores. "Esse projeto já está tramitando nessa Casa há quase três anos", disse Talita (PSB). "O projeto já esteve duas vezes para ser discutido, e ele vem sofrendo manobras e obstrução. Está na hora da gente parar com isso e ter coragem de discutir esse projeto, e ganhar ou perder no voto. Isso está sendo desrespeitoso com a comunidade negra", completou a vereadora.

"Nós não concordamos com esse adiamento. Nesse momento, essa Casa não está sendo a Casa do Povo", disse Douglas Carbonne (Solidariedade). "Infelizmente, não vai ser votado hoje. Chega de manobra, já deu", afirmou Jessé Silva (Podemos). "A manobra faz parte do Regimento, mas é uma falta de respeito", reclamou Isaac do Carmo (PT). "É mais uma manobra para adiar o projeto", lamentou Diego Fonseca (PL).

Após as críticas, Barreto disse que aproveitará o adiamento para discutir alterações no projeto. "Toda vez que eu quis discutir esse projeto, ninguém quis aceitar minhas propostas. Acho que também tenho o direito de ser ouvido. As minhas emendas receberam parecer contrário e não puderam vir a plenário".

