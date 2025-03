Homem é preso ao furtar equipamentos do SAMU em São Sebastião

Um homem de 52 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (25) ao ser flagrado furtando equipamentos da sede central do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em São Sebastião. A ação foi captada pelas câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) da prefeitura.

Por volta das 23h30, os sensores de presença e câmeras de segurança registraram a invasão no almoxarifado do SAMU, localizado na Rua Minas Gerais/Maranhão, no Centro. O COI acionou imediatamente a Polícia Municipal, que prendeu o suspeito: um homem em situação de rua com 40 passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas.