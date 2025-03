Mulher é brutalmente assassinada a pedradas; ex-marido é suspeito

Daiana Virtuoso, de 35 anos, foi brutalmente assassinada a pedradas na rua da Saudade, próximo ao cemitério São José e à Vila São Vicente, em Niquelândia (GO). O principal suspeito do crime é seu ex-marido, que teria cometido o crime durante uma discussão motivada pelo fim do relacionamento. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As forças de segurança foram acionadas por volta das 18h45, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer uma mulher gravemente ferida. No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que Daiana já não apresentava sinais vitais.