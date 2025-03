iPad encontrado em rio após 5 anos desvenda plano de assassinato

Um iPad recuperado do rio Tâmisa em novembro de 2024 tornou-se a peça-chave para condenar três homens por tentativa de homicídio em um caso que remonta a julho de 2019. O dispositivo, encontrado pela Unidade de Polícia Marítima de Londres durante buscas por novas evidências, estava inoperante mas com seu chip intacto, permitindo o acesso a dados cruciais.

Nesta segunda-feira (24), Daniel Kelly, 46 anos, e os irmãos Stewart e Louis Ahearne, de 46 e 36 anos respectivamente, foram declarados culpados por conspiração para assassinato. Os mesmos homens já haviam sido condenados anteriormente pelo roubo de artefatos históricos avaliados em US$ 2,3 milhões de um museu suíço.