FCCR divulga habilitados para o Revelando SP em SJC; VEJA LISTA

A FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) publicou nesta terça-feira (25) o resultado das propostas habilitadas para o Revelando SP 2025, que é promovido pelo Governo do Estado e será realizado no Parque da Cidade, na região norte de São José, entre os dias 24 e 27 de julho. O documento inclui os 16 habilitados, os quatro suplentes e os inabilitados (clique).

Os interessados tinham a possibilidade de inscrever propostas em três categorias: culinária, artesanato e manifestações artístico-culturais. A lista da Fundação Cultural será encaminhada à APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), que organiza o festival e fará a seleção final dos participantes, que serão anunciados posteriormente.