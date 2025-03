Traficante é preso ao vender drogas em carrinho de sorvete

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante no último sábado (22) por vender drogas escondidas em um carrinho de sorvete em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A ação foi descoberta após denúncias de comerciantes locais, que alertaram sobre o movimento suspeito de usuários na praia do Balneário Tupy.

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Itanhaém se disfarçaram de turistas para flagrar o esquema. O suspeito, que já havia sido preso em 2015 pelo mesmo método, vendia sorvetes e bebidas durante o dia, mas também comercializava drogas em papelotes escondidos em uma pochete.