Com filho ainda bebê no colo, homem mata ex-mulher a facadas

Geane Fernandes Gonçalves Pereira, de 39 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido na noite desta segunda-feira (24), em Recife (PE). O homem matou a ex-mulher enquanto segurava o filho de três meses no colo. O autor do crime fugiu nadando em um rio próximo.

Geane foi morta por volta das 21h. Um vizinho, que tentou defendê-la, ficou ferido. A mulher foi morta com o bebê, filho do assassino, no colo.



"Estava com a criança nos braços e ela pediu ao menino para ir para casa. Só que ele já veio com a faca, já veio esfaqueando ela [com] o menino nos braços, depois jogou o menino no chão, um bebê de 3 meses, e terminou o que tinha começado", disse a irmã da vítima, à TV Globo.



Geane era mãe de três filhos. A polícia investiga o crime e tenta localizar o ex-marido da vítima.



Com informações do G1.