Policial morre ao tentar salvar homem que pulou de viaduto

Durante o sepultamento do militar morto, a Polícia Militar irá prestar honraria militar ao soldado em todo o Estado. Para isso, todas as viaturas de serviço participarão da homenagem deixando as sirenes ligadas por um minuto.

“Nesse momento, conforme determinação do Exmo. Sr. Cel PM Comandante-Geral, todas as viaturas de serviço no estado deverão parar por um minuto, com sirenes acionadas, em respeito e homenagem ao nosso irmão de farda”, diz um trecho do comunicado publicado pela corporação.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Minas Gerais se solidarizou com a família e reforçou que o militar “dedicou sua vida ao compromisso de proteger a sociedade mineira com bravura”.