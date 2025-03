Polícia investiga morte de grávida e bebê em hospital de Jacareí

A Polícia Civil está investigando a morte de grávida e bebê em hospital de Jacareí. A família alega que houve negligência no caso. O hospital nega (leia nota na íntegra, no final do texto).

Ágatha Ayme Pagotto Ferreira, de 21 anos, deu entrada na sexta-feira (21) no Hospital São Francisco. Ela estava grávida de 41 semanas. A mãe e o bebê morreram, depois de cesárea de urgência.