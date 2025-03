Homem executado em frente ao portão em Aparecida é identificado

O homem executado a tiros em frente ao portão da casa em Aparecida foi identificado como Edmilson Aparecido Castor Viana, 42 anos. Ele foi morto a tiros na rua Itapemirim, no bairro Itaguaçu, em Aparecida. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (24) e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio em Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Edmilson foi morto com ao menos três tiros em frente à casa. O autor fugiu em um carro escuro. Três projéteis foram recolhidos e o local passou por perícia.