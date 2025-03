Mulher morre três dias após lipoaspiração e colocar silicone

Cristina Rocha da Silva, de 46 anos, foi encontrada morta nesta última segunda-feira (24), três dias após fazer uma lipoaspiração e implantar silicone nos seios. O caso aconteceu em Goiânia (GO).

Na noite anterior, Cristina havia dito que não se sentia bem, que estava com falta de ar, e por isso decidiu ir dormir mais cedo. Então, por volta das 5h, a família a encontrou sem respiração e com baixa temperatura corporal. A filha acionou o resgate, mas a mãe não resistiu e morreu.



O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar qual foi a causa da morte.