Academia Joseense de Letras empossa imortais e muda presidência

Em cerimônia marcada por emoção, elegância e reconhecimento à cultura, a Academia Joseense de Letras realizou, na noite de segunda-feira (24), no Teatro Colinas, em São José dos Campos, a posse de sete novos membros e a transmissão oficial da presidência da instituição. Fabrício Correia deixou o cargo e passou a presidência ao acadêmico Eduardo Caetano, eleito por aclamação.

O evento reuniu nomes da política e da cultura da cidade, com a presença do prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), do presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), Tom Freitas, do vice-prefeito Wilker dos Santos, das vereadoras Amélia Naomi (PT) e Juliana Fraga (PT), e do ex-prefeito, Carlos José de Almeida (PT). Autoridades, familiares e representantes de outras academias também prestigiaram a solenidade.