Autores de projeto criticam 'manobra' de Sérgio em novo decreto

Vereadores que são autores do projeto que visava sustar os efeitos do decreto de fevereiro que regulamentou a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida criticaram a decisão do prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), de revogar o ato anterior e editar novo decreto com a mesma finalidade.

Publicado no diário oficial do município no fim da manhã dessa terça-feira (25), o novo decreto mantém os principais pontos do ato anterior, que havia sido alvo de questionamentos por parte de vereadores, servidores e entidades de classe.