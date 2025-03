Embraer leva aviões para maior feira de defesa da América Latina

A Embraer vai apresentar seu portfólio de aeronaves e soluções de defesa na LAAD Defence & Security 2025, a maior e mais importante exposição do segmento da América Latina. O evento, que está em sua 15ª edição, será realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, de 1 a 4 de abril.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Estamos honrados em participar da LAAD 2025 para promover nosso portfólio de última geração e nossas soluções abrangentes para os segmentos aéreo, terrestre, marítimo, espacial e cibernético, além de fortalecermos o relacionamento com nossos clientes e parceiros de todo o mundo”, disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.