Revap celebra 45 anos com exposição interativa em museu de SJC

As visitas guiadas começaram em 29 de março e são direcionadas a familiares dos empregados. Serão cerca de 600 visitantes, divididos em cinco dias, que terão a oportunidade de passear pela refinaria, conhecer o laboratório e participar de dinâmicas tecnológicas e atividades da área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, com acesso a caminhões e ambulâncias utilizados no dia a dia da Revap.

Há quase meio século contribuindo para o desenvolvimento econômico e industrial da região do Vale do Paraíba, a Revap é um dos principais polos de refino do país, que abastece diversas regiões com combustíveis e derivados essenciais para a economia nacional.

Atualmente, a refinaria é responsável por cerca de 30% da arrecadação de ICMS de São José dos Campos e fornece, aproximadamente, 75% do querosene de aviação consumido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do Brasil. Além disso, ao longo das últimas décadas, a unidade tem se modernizado para atender às novas demandas do setor, investindo em inovação, sustentabilidade e tecnologia.