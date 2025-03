Após temporada de chuvas, Defesa Civil alerta para queimadas

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a chegada do período de clima mais seco, com o fim da temporada de chuvas, e a possibilidade de queimadas no estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Estamos em período de transição das estações e assim, com o clima mais seco, sem muita influência de frentes frias. Com isso, a atmosfera começa a ficar mais seca, deixando assim, o solo mais seco também”, disse o órgão estadual.