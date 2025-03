‘Anjo no céu': Família e amigos se despedem de Samuel em enterro

O corpo de Samuel foi encontrado dentro do Córrego Senhorinha, na zona sul de São José, após ele ter saído de casa na tarde de domingo (23). O menino era diagnosticado com autismo severo e não verbal.

Familiares, amigos e conhecidos do menino Samuel Gusmão Ristori, 10 anos, despediram-se dele na tarde de segunda-feira (24), durante cerimônia de sepultamento no Cemitério Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na zona sul de São José dos Campos. Segundo a administração, o local estava bem cheio.

As primeiras evidências indicam que Samuel tenha sido vítima de morte acidental, e não criminal. Não havia sinais aparentes externos de violência no corpo do garoto, segundo a Polícia Civil. No entanto, a causa da morte só será confirmada após laudo do IML (Instituto Médico Legal).

O caso do menino gerou comoção em São José. Milhares de pessoas comentaram sobre Samuel nas redes sociais, com mensagens de condolência à família. Todos eles lamentaram a perda do menino e se solidarizaram com os pais do garoto.

