Jovem grávida mata o pai de seu filho com oito tiros após briga

Uma jovem grávida matou o namorado a tiros no último domingo (23), após uma discussão na rua. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás (GO).

A mulher, que está no quarto mês de gestação, efetuou oito disparos contra o companheiro. O crime, ocorrido após uma luta corporal entre o casal, foi registrado por câmeras de segurança.