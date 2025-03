Veja o que diz o BO da morte de Maiara na zona sul de São José

A morte da jovem Maiara da Cunha Lima, 29 anos, em São José dos Campos, é alvo de investigação da Polícia Civil da cidade. Ela foi encontrada morta na zona sul, na madrugada desta terça-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Maiara foi encontrado na rua Volans, no Jardim Satélite. O caso foi registrado como morte suspeita – morte súbita, sem causa determinante aparente.