Mulher é presa após furtar piscina e mala em condomínio de SJC

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar após furtar itens como piscina inflável e mala em um condomínio da região oeste de São José dos Campos. Ela foi detida na manhã de segunda-feira (24).

Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para atender ocorrência de furto na rua Corifeu de Azevedo Marques, no bairro Jardim das Indústrias.