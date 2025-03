‘Muito querida’, diz amiga de Maiara, morta na zona sul de SJC

Encontrada morta em São José dos Campos, na madrugada desta terça-feira (25), Maiara da Cunha Lima, 29 anos, era uma pessoa “muito querida por sua família e amigos no Jardim Satélite, na zona sul de São José”, comentou uma amiga dela.

Ela publicou nas redes sociais um texto sobre Maiara: “Sempre atenciosa e de sorriso fácil, ela conquista a todos ao seu redor com seu jeito carinhoso e prestativo”.