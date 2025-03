PM Ambiental apreende quase 800 kg de palmito no Litoral Norte

A Polícia Militar Ambiental apreendeu quase 800 quilos de palmito irregular em supermercados do Litoral Norte, na segunda-feira (24).

A apreensão ocorreu em estabelecimentos de Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, por falta de documentação necessária. Os comércios foram multados em R$ 168 mil, no total.