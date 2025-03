Baleado 3 vezes, homem morre no portão de casa, em Aparecida

Com ao menos três tiros pelo corpo, um homem de 42 anos foi executado no portão da própria casa, em Aparecida, na noite de segunda-feira (24). Ninguém foi preso.

A vítima mora na rua Itapemirim, no bairro Itaguaçu, e o crime aconteceu por volta das 21h30. Equipe da Polícia Militar foi acionada por um morador após ouvir os tiros.