Desaparecida desde sábado, mãe de 2 filhos é achada viva em SJC

Uma jovem mãe de dois filhos foi encontrada com vida, em São José dos Campos, após estar desaparecida desde o último sábado (22). Segundo familiares, Aline foi encontrada com vida na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ela é mãe de duas crianças, sendo uma delas com menos de um ano, e os familiares divulgaram o desaparecimento para reforçar a busca pela jovem de cerca de 30 anos.