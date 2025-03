VÍDEO: Idoso joga pedaços de barbeiro esquartejado dentro de lixo

Policiais civis da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) prenderam, na segunda-feira (24), Antônio Rodrigues da Silva, de 75 anos, suspeito de matar e esquartejar o barbeiro Danilo Santana da Silva, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado no dia 16 de março, após Antônio e Danilo discutirem sobre a negociação de um imóvel. À polícia, o acusado contou que atingiu a vítima com uma pá, fazendo com que o barbeiro desmaiasse, mas alegou não se lembrar do que aconteceu depois.