Telhado de galpão desaba e fere trabalhador no Vale do Paraíba

Um trabalhador foi socorrido após ser atingido por parte do telhado de um galpão desocupado na travessa Moisés Cássio Moreira, no Jardim dos Eucaliptos, em Tremembé. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (24) e foi registrado como desabamento ou desmoronamento, na delegacia de plantão, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A estrutura do telhado de alvenaria cedeu durante atividades no galpão, atingindo um homem que foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas.