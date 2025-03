Mãe e filha morrem após acidente com motorista embriagado

Um acidente provocado por um motorista embriagado matou uma mãe e uma filha na tarde do último sábado (22), em Sarandi (RS). As vítimas da tragédia foram identificadas como Raquel Soares da Silva, de 38 anos, e sua filha Manuela Soares da Silva, de 11 anos.

O acidente trágico aconteceu na BR-386. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas estavam em um Fiat Uno, com Raquel, Manuela e mais três membros da família, que foi atingido frontalmente por um Toyota Corolla. A família, que morava em Porto Alegre, seguia para um casamento em Vista Alegre.



Após o acidente, a polícia submeteu o motorista ao teste do bafômetro: o exame apontou índice três vezes acima do permitido. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante.