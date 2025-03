Final de março tem risco de temporais e alagamentos na RMVale

A terça-feira (25) terá calor combinado com a entrada de brisa marítima, estimulando a formação de áreas de instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, com risco de pontos de alagamento. A temperatura varia entre 20°C e 28°C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Vale do Paraíba terá chuva nos últimos dias de março, além de tempo abafado, variação de nuvens e risco de pancadas entre a tarde e a noite. A atuação de áreas de instabilidade (cavado) e a influência de ventos em altos níveis da atmosfera vão manter o padrão de tempo instável na região, com potencial para alagamentos e rajadas de vento.

Segundo a previsão, quase todo o estado de São Paulo ficará sob influência de um padrão atmosférico instável até quarta-feira (26). A chuva no Vale e em outras regiões pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento, com risco de formação de alagamentos em áreas urbanas e queda de árvores isoladas. O risco de temporais é maior no interior e na faixa centro-sul do estado.

Restante da semana.

Entre quarta (26) e sexta-feira (28), a tendência é de que a chuva perca intensidade, mas o tempo continuará instável. As pancadas devem ocorrer de forma isolada, especialmente no fim das tardes, mantendo o alerta para transtornos localizados.