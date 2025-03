'Berço do PCC', Casa de Custódia vai ser fechada até 2026, diz TJ

Berço do PCC (Primeiro Comando da Capital) e chamada de ‘fábrica de monstros’, a Casa de Custódia de Taubaté teve seu fechamento adiado para 2026. A unidade está na lista dos mais de 30 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil que terão que ser fechados por decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O prazo inicial da resolução do CNJ era de fechar a unidade do Vale do Paraíba até maio de 2024. No entanto, o cronograma foi alterado após discussões entre os poderes.