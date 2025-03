STF amplia denúncia contra morador de Taubaté por atos no 8/1

O STF (Supremo Tribunal Federal) ampliou a denúncia contra Felipe Rosa Marques, morador de Taubaté, acusado de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A decisão foi publicada na segunda-feira (24), após julgamento virtual.

Felipe agora responde por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. Antes, ele era denunciado apenas por incitação ao crime e associação criminosa.