VALE: Mortes no trânsito aumentam 34% no 1º bimestre de 2025

São José dos Campos tem o maior número de mortes no trânsito no primeiro bimestre de 2025, com 12 óbitos em janeiro e fevereiro. No ano passado, no mesmo período, foram 13 mortes.

Em seguida, aparecem as cidades de Pindamonhangaba (10 mortes), Caraguatatuba e Taubaté (7 óbitos cada), Jacareí e São Sebastião (5 cada) e Ubatuba e Lorena (4 cada).

Das 67 mortes em janeiro e fevereiro de 2025, 24 vítimas estavam em motocicletas, o que representa 35,82% do total de óbitos. Os ciclistas aparecem na sequência, com 17 mortes (25%), os carros com 16 óbitos (23,88%) e os pedestres com sete mortes (10,45%).