Fabio Junior é morto a golpes de machado por 4 suspeitos em SJC

Um homem de 36 anos foi morto com golpes de machado na avenida Lenin, esquina com a rua 20, no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, em São José dos Campos. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24/03), perto de uma barbearia.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Fábio Junior dos Santos, de 36 anos. Ele foi atingido por vários golpes de machado e não resistiu aos ferimentos. O ex-companheiro da esposa dele, de 42 anos, foi preso em flagrante.