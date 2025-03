Homem é preso com submetralhadora, munições e drogas em Jacareí

Um homem foi preso pela Polícia Militar com uma submetralhadora, munições e drogas em Jacareí. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (24), no bairro Parque Meia Lua.

Policiais da Força Tática do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um carro e apreenderam a arma de fogo, munições e drogas. O homem foi preso.